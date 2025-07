Iran : seule une installation nucléaire sur trois détruite selon une évaluation américaine

Articles recommandés -

Seule une des trois installations d'enrichissement d'uranium iranien frappées par les États-Unis le mois dernier a été détruite, a rapporté NBC News jeudi. Les deux autres n'ont pas subi de dommages graves et pourraient potentiellement reprendre leurs activités dans quelques mois si l'Iran le décide, selon les estimations américaines. Le rapport ne précise pas de quelles installations il s'agit.

Cette évaluation, qui s'inscrit dans l'effort continu de l'administration Trump pour surveiller l'état du programme nucléaire iranien après les frappes, a été présentée ces derniers jours à plusieurs membres du Congrès, hauts responsables du Pentagone et alliés des États-Unis, selon cinq sources américaines actuelles et anciennes.

Un plan initial plus ambitieux rejeté

Il a également été révélé que le Commandement central de l'armée américaine avait élaboré un plan d'attaque beaucoup plus complet, incluant la frappe de trois sites supplémentaires en Iran, dans le cadre d'une opération qui aurait duré plusieurs semaines et non une seule nuit. Ce plan avait été présenté au président Donald Trump, mais celui-ci l'a rejeté, souhaitant éviter un enlisement militaire plus profond au Moyen-Orient et craignant un nombre élevé de victimes des deux côtés.

"Nous étions prêts à aller jusqu'au bout avec les options proposées, mais le président ne le voulait pas", a déclaré l'une des sources impliquées à NBC News.

Entre discours officiel et réalité sur le terrain

Dans son discours prononcé après les frappes, Trump les avait décrites comme un "succès militaire impressionnant", affirmant que "les principales installations d'enrichissement de l'Iran ont été complètement détruites". Cependant, les renseignements recueillis jusqu'à présent dressent un tableau plus complexe.

Selon le rapport, des discussions sont en cours tant dans l'administration américaine qu'en Israël concernant la possibilité de nouvelles frappes sur les deux installations partiellement endommagées, si l'Iran ne revient pas rapidement à la table des négociations ou tente de relancer ses activités nucléaires sur ces sites.

L'évaluation actuelle des dégâts reste partielle et de nouveaux développements sont attendus au fur et à mesure de la collecte de renseignements. Néanmoins, deux sources ont indiqué que des découvertes récentes suggèrent des dommages plus importants que ceux initialement estimés, renforçant le sentiment d'accomplissement militaire, au moins pour le moment.