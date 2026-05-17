Iran : Téhéran menace d’une riposte "plus forte" en cas de reprise des frappes

Alors que les discussions entre l’Iran et les États-Unis restent bloquées, la tension monte à Téhéran. Les autorités iraniennes présentent les exigences américaines comme une tentative d’imposer des conditions unilatérales à la République islamique, combinant restrictions nucléaires, pression économique et menace militaire. Dans ce climat, plusieurs responsables iraniens avertissent qu’une nouvelle escalade entraînerait une réponse plus sévère que par le passé.

Selon l’agence iranienne Fars, la réponse américaine aux propositions de Téhéran comporterait cinq demandes principales : l’absence de compensation financière de la part des États-Unis, le transfert de 400 kg d’uranium iranien vers les États-Unis, le maintien d’un seul site nucléaire actif, le dégel limité à 25 % des avoirs iraniens bloqués, ainsi que la condition d’un arrêt des combats sur tous les fronts à la poursuite des négociations. Fars affirme que, même si l’Iran acceptait ces conditions, la menace d’une attaque américaine ou israélienne resterait en vigueur.

Téhéran, de son côté, pose ses propres préalables : fin des combats sur tous les fronts, en particulier au Liban, levée des sanctions, libération des fonds gelés, compensation des dommages de guerre et reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz. L’écart entre les deux positions illustre l’impasse actuelle des pourparlers.

Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de la sécurité nationale du Parlement, a écrit sur X : « Il est possible qu’un retour à la guerre cause des dommages, mais une chose est certaine : l’ennemi sera frappé davantage, beaucoup plus durement. » Un porte-parole des forces armées iraniennes a également menacé l’administration Trump : « La répétition de toute stupidité destinée à compenser la perte d’honneur de l’Amérique dans la guerre imposée contre l’Iran n’aura d’autre résultat que de recevoir des coups plus puissants et plus sévères. »

Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême, a accusé Washington de souffrir d’une « crise de calcul », estimant que les menaces américaines, encouragées selon lui par Israël, pourraient entraîner les États-Unis dans un « piège stratégique ».

Cette escalade verbale s’accompagne d’images symboliques diffusées par la télévision iranienne : un présentateur y a été vu manipulant une arme et tirant vers un drapeau des Émirats arabes unis, dans un contexte de fortes tensions avec Abou Dhabi. En parallèle, le Pakistan tente de maintenir une médiation entre Washington et Téhéran, appelant les deux parties à faire preuve de flexibilité.