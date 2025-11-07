Iran : un Américano-Iranien juif condamné à deux ans de prison pour avoir visité Israël il y a treize ans

Les autorités iraniennes ont condamné Kamran Hekmati, un Américano-Iranien de confession juive âgé de 70 ans, à deux ans de prison pour avoir voyagé en Israël il y a treize ans afin d’y célébrer la bar-mitsva de son fils, rapporte le New York Times.

Résident de Long Island, Hekmati a été arrêté en juillet dernier à Téhéran, après s’être rendu en Iran en mai pour rendre visite à des proches. Né dans le pays, il avait émigré aux États-Unis à l’âge de 13 ans mais conservait un passeport iranien, utilisé pour son entrée sur le territoire. Selon sa famille, il avait déjà effectué plusieurs séjours en Iran sans rencontrer de difficultés, jusqu’à cette visite survenue dans un contexte de fortes tensions entre Téhéran et Israël.

L’homme aurait été interpellé à l’aéroport alors qu’il tentait de quitter le pays. Les agents de sécurité lui auraient confisqué son passeport et exigé l’accès à ses réseaux sociaux et à son téléphone portable. Interrogé à plusieurs reprises par les services de renseignement entre mai et juillet, il a finalement été arrêté à son domicile familial début juillet, peu après un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran.

Fin août, un tribunal révolutionnaire de Téhéran l’a condamné à quatre ans de prison pour avoir visité “le territoire du régime sioniste”. Sa peine a ensuite été réduite à deux ans en septembre. L’audience s’est tenue sans la présence d’un avocat, selon le quotidien américain. L’Iran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, le considère uniquement comme citoyen iranien.

Sa famille, qui a fait appel, espère obtenir sa libération pour raisons humanitaires. Hekmati, atteint d’un cancer de la vessie, n’a aucune activité politique et son voyage en Israël relevait, selon ses proches, de motifs strictement personnels et religieux.

Interrogée par le New York Times, la mission iranienne auprès de l’ONU a refusé tout commentaire. Le département d’État américain a pour sa part rappelé que l’Iran “a une longue histoire de détentions arbitraires de citoyens étrangers” et a appelé à la libération immédiate de tous les détenus concernés.

Selon des organisations de défense des droits humains, trois autres citoyens américains seraient actuellement emprisonnés en Iran, dont le journaliste Reza Valizadeh et deux femmes dont l’identité n’a pas été révélée.