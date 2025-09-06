Iran : un parking construit sur une fosse commune des victimes de la révolution de 1979

Articles recommandés -

Selon l’Associated Press, l’Iran a commencé à paver une section du plus grand cimetière de Téhéran, Behesht-e Zahra, connue sous le nom de Lot 41, qui abrite les restes de milliers de personnes exécutées lors des purges sanglantes qui ont suivi la révolution islamique de 1979.

Des images satellites de Planet Labs PBC montrent l’avancée des travaux début août, avec la moitié du terrain déjà recouverte d’asphalte.

Ce site, longtemps surveillé par des caméras pour empêcher tout acte de mémoire, avait déjà été vandalisé, ses tombes profanées et ses marqueurs détruits.

Les autorités iraniennes ont reconnu le projet, affirmant qu’il vise à aménager un parking pour les visiteurs d’une section voisine, destinée à accueillir les victimes du récent conflit avec Israël. Des chercheurs estiment que 5 000 à 7 000 personnes y sont enterrées, parmi elles des opposants politiques – communistes, monarchistes ou militants – exécutés par balle ou pendaison. Pour de nombreux survivants et familles, ce lieu représente le dernier lien avec leurs proches disparus, dont les sépultures restent souvent inconnues. Cette décision a suscité une forte indignation, y compris en Iran. L’avocat Mohsen Borhani a dénoncé une action « ni morale ni légale », rappelant que la loi exige l’accord des familles avant toute réaffectation de terrain funéraire. Pour l’ONU, la destruction de ces lieux vise à effacer les preuves de crimes et à éviter toute responsabilité judiciaire pour les massacres des années 1980 et les répressions ultérieures, dont celles du mouvement Mahsa Amini en 2022.