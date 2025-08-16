Iran : un policier tué dans un nouvel affrontement dans le Sud-Est

Articles recommandés -

Un policier iranien a été tué et un autre blessé lors d’un échange de tirs avec des hommes armés dans la province instable du Sistan-et-Baloutchistan, ont rapporté samedi les agences locales Fars et ISNA.

Selon les autorités, la fusillade s’est produite à Iran Shahr, une ville de cette région frontalière du Pakistan et de l’Afghanistan, marquée par une forte insécurité. Les assaillants, blessés dans l’affrontement, ont pris la fuite et sont désormais activement recherchés par les forces de sécurité.

Quelques heures plus tard, le groupe jihadiste sunnite Jaish al-Adl (Armée de la justice) a revendiqué l’attaque sur les réseaux sociaux. Ce mouvement, basé principalement au Pakistan, a déjà mené plusieurs attentats meurtriers en Iran au cours des dernières années. Dimanche dernier, le même groupe avait revendiqué une attaque dans la province qui avait coûté la vie à un autre policier. Le 26 juillet, un attentat contre un tribunal local attribué à Jaish al-Adl avait tué au moins six personnes. Le Sistan-et-Baloutchistan, l’une des régions les plus pauvres du pays, est peuplé majoritairement de Baloutches sunnites, minorité en Iran à majorité chiite. La zone est régulièrement secouée par des violences impliquant séparatistes, groupes extrémistes et trafiquants de drogue.