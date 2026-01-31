Iran : une explosion a touché un immeuble du port de Bandar Abbas

Une explosion a secoué samedi un immeuble situé dans le port de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, sur les rives du Golfe. Le sinistre, dont l’origine demeure inconnue à ce stade, a provoqué d’importants dégâts matériels, selon des informations diffusées par la télévision d’État iranienne.

L’explosion s’est produite dans un bâtiment de huit étages, dont au moins deux niveaux ont été entièrement détruits. Plusieurs véhicules stationnés à proximité ont également été endommagés, tout comme des commerces situés au rez-de-chaussée et dans les environs immédiats. Des images diffusées par les médias locaux montrent d’épais panaches de fumée s’élevant du site et des façades éventrées, témoignant de la violence de la déflagration.

Les autorités ont rapidement déployé des équipes de secours et des pompiers sur place afin de sécuriser la zone et de prévenir tout risque supplémentaire, notamment un éventuel incendie ou l’effondrement de structures fragilisées. Aucune information officielle n’a été communiquée dans l’immédiat concernant d’éventuelles victimes ou blessés.

Les médias iraniens ont par ailleurs démenti des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’explosion aurait visé un responsable des Gardiens de la Révolution. Les autorités assurent que toutes les hypothèses restent à l’étude et que les circonstances exactes de l’incident font l’objet d’une enquête.

Situé à proximité du détroit d’Ormuz, Bandar Abbas constitue l’un des ports les plus stratégiques d’Iran, tant pour le commerce maritime que pour les activités militaires et énergétiques du pays. Des incidents survenus dans cette zone sensible attirent régulièrement l’attention en raison de son importance géopolitique.

Les autorités n’ont pour l’heure avancé aucune piste privilégiée, qu’il s’agisse d’un accident industriel, d’une fuite de gaz ou d’un autre facteur. De nouvelles informations devraient être communiquées une fois les premières conclusions de l’enquête établies.