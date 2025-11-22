Iran : une forêt classée à l’Unesco ravagée par un incendie majeur

L’Iran a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour tenter de maîtriser un vaste incendie qui ravage depuis plusieurs jours les forêts hyrcaniennes, un site naturel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Situé le long de la mer Caspienne, ce massif forestier exceptionnel, partagé entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, est considéré comme l’un des plus anciens du monde, avec une histoire estimée entre 25 et 50 millions d’années. Reconnu pour sa biodiversité unique – plus de 3 200 espèces végétales et de nombreux arbres endémiques –, il constitue un trésor écologique menacé.

Le feu, qui avait pu être maîtrisé début novembre, a repris violemment le 15 novembre, selon l’agence officielle Irna. Face à l’ampleur des flammes et au risque de propagation vers des zones voisines, le gouvernement a demandé une aide immédiate à plusieurs pays alliés. Deux avions bombardiers d’eau, un hélicoptère et une équipe spécialisée ont d’ores et déjà été envoyés par la Turquie, a annoncé la directrice de l’Organisation iranienne de protection de l’environnement, Shina Ansari. Si la situation l’exige, Téhéran pourrait également solliciter la Russie.

Les autorités affirment que l’incendie serait d’origine humaine, déclenché par des chasseurs dans une zone rocheuse de la province du Mazandaran. Huit hectares ont déjà été détruits, dans un pays frappé par l’une des pires sécheresses depuis soixante ans, un facteur aggravant majeur.

Hossein Ali Mohammadi, responsable provincial de la gestion des crises, parle de « l’une des opérations d’extinction les plus complexes de ces dernières années ». Sur les réseaux sociaux, le scientifique iranien Kaveh Madani a alerté : « Les Iraniens sont en train de perdre un patrimoine naturel plus ancien que la civilisation perse. »