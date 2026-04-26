Iran : une fresque représentant Mojtaba Khamenei parmi les morts relance les rumeurs sur son état de santé

Une nouvelle fresque dévoilée dans la ville iranienne de Mashhad alimente les interrogations sur l’état de santé du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. L’œuvre représente plusieurs figures majeures de la République islamique décédées, mais inclut également l’actuel dirigeant iranien, un choix qui suscite de nombreuses spéculations.

Au centre de la fresque apparaît Ali Khamenei, entouré d’autres personnalités disparues comme Rouhollah Khomeini, l’ancien président Ebrahim Raisi, mort dans un accident d’hélicoptère en 2024, ainsi que Qasem Soleimani, éliminé en 2020 lors d’une frappe américaine. La présence de Mojtaba Khamenei parmi ces dirigeants disparus intrigue d’autant plus qu’aucune annonce officielle n’a fait état de sa mort.

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Depuis son accession au pouvoir après l'élimination de son père par Israël en février dernier, les rumeurs sur son état de santé se multiplient. Selon plusieurs médias internationaux, il aurait été grièvement blessé lors de l’attaque ayant visé la direction iranienne. Il souffrirait notamment de blessures importantes à une jambe, ayant nécessité plusieurs opérations, ainsi que de brûlures au visage compliquant sa capacité à s’exprimer publiquement.

Toujours selon ces informations, Mojtaba Khamenei vivrait désormais sous très haute protection dans un lieu tenu secret. Ses communications avec les responsables du régime passeraient par des messages manuscrits transmis par des intermédiaires, tandis que les principaux commandants des Gardiens de la révolution éviteraient tout contact direct afin de ne pas révéler sa position.

En attendant un éventuel retour public du dirigeant, la gestion quotidienne du pays serait largement assurée par un cercle de responsables sécuritaires et militaires. Parmi les noms cités figurent Ahmad Vahidi, Mohammad Bagher Zolghadr et Yahya Rahim Safavi. Officiellement, Mojtaba Khamenei conserverait toutefois le dernier mot sur les grandes décisions stratégiques.

Cette fresque apparue à Mashhad renforce donc les doutes sur la réalité du pouvoir en Iran. Entre silence officiel, rumeurs médicales et mise en scène ambiguë, l’état réel du guide suprême demeure entouré de mystère.