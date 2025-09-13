Israël a admis auprès de la France que le programme nucléaire iranien n’a pas été totalement détruit

Articles recommandés -

Les services de renseignement israéliens ont récemment partagé avec la France leur propre évaluation des frappes menées en juin contre les installations nucléaires iraniennes, lors de la « guerre des douze jours », a rapporté vendredi Le Monde. Cette analyse contredit les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait affirmé le 26 juin que le programme nucléaire de Téhéran avait été « complètement détruit ».

D’après les informations transmises à Paris, si plusieurs sites majeurs, dont ceux de Fordo et Natanz, ont été gravement touchés, l’Iran conserve encore du matériel pour enrichir l’uranium, bien qu’en quantité insuffisante pour relancer immédiatement son programme. Israël estime toutefois qu’il ne s’agit « que d’une question de temps ». Le pays disposerait encore de 450 kilos d’uranium sous forme gazeuse, nécessaire à la fabrication d’une bombe, ainsi que du savoir-faire scientifique pour poursuivre ses recherches malgré l’élimination de plusieurs scientifiques clés.

Ces échanges confirment la capacité du Mossad à infiltrer le territoire iranien et à surveiller de près toute reprise des activités nucléaires. Israël prévient qu’en cas de relance du programme, il frappera non seulement les infrastructures nucléaires mais aussi des cibles politiques et économiques du régime. Toujours selon Le Monde, ces informations sont cruciales pour la France car les États-Unis ont cessé toute coopération avec leurs alliés européens sur ce dossier depuis fin juin. La CIA, la DIA (Agence du renseignement de la Défense) et la NSA (cyberespace et l’espionnage électronique) ont reçu l’ordre de ne plus communiquer après la publication d’un rapport américain estimant que le programme iranien était ralenti de « quelques années » mais pas anéanti, ce qui a déclenché la colère de Donald Trump.