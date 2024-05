Israël a éliminé 18 terroristes du Hamas responsables de plusieurs attentats en Judée-Samarie (Shin Bet)

L'agence de sécurité Shin Bet déclare que les forces israéliennes ont éliminé 18 terroristes du Hamas dans leur quartier général en Judée-Samarie - une unité basée dans la bande de Gaza qui est responsable de l'avancée des attentats terroristes contre Israël depuis et à l'intérieur de la Judée-Samarie- dans le cadre de la guerre en cours.

Parmi les personnes éliminées figure Yassin Rabia, le chef de l'unité. Rabia a été tué en même temps qu'un autre membre important du quartier général lors d'une attaque à Rafah en début de semaine. Neuf autres membres de l'unité ont été arrêtés par les troupes dans la bande de Gaza, ajoute le Shin Bet. L'agence précise que l'unité est principalement composée de membres du Hamas qui ont été exilés à Gaza dans le cadre d'un accord de 2011 avec le Hamas, dans lequel Israël a libéré 1 027 condamnés pour terrorisme palestinien en échange du soldat israélien captif Gilad Shalit. Les membres de l'unité prennent contact avec des Palestiniens de Judée-Samarie afin de les recruter pour mener des attaques terroristes dans le territoire et en Israël même. Parmi les personnes arrêtées par les troupes en novembre figurait Mahmoud Bashir Tanira, qui, selon le Shin Bet, est membre d'un quartier général de Judée-Samarie impliqué dans l'organisation d'attentats. Le Shin Bet indique que l'interrogatoire de Tanira a révélé que l'unité était impliquée dans de nombreuses attaques terroristes en Judée-Samarie entre 2022 et 2023, qui ont causé la mort de huit Israéliens et blessé d'autres personnes. Selon le Shin Bet, parmi les attaques dirigées par l'unité, figurent une fusillade contre la localité de Beit El en octobre 2022, au cours de laquelle un civil israélien a été blessé ; une fusillade dans une station-service près d'Eli en juin 2023, au cours de laquelle quatre civils israéliens ont été tués et deux ont été blessés ; une fusillade près de la localité de Kedumim en juillet 2023, au cours de laquelle un soldat a été tué ; une fusillade dans une station de lavage de voitures à Huwara en août 2023, au cours de laquelle deux civils israéliens ont été tués ; une fusillade au carrefour de Hamra en août 2023, au cours de laquelle un civil israélien a été blessé ; et une fusillade près de Hébron en août 2023, au cours de laquelle un civil israélien a été tué. Selon le Shin Bet, l'unité a été impliquée dans au moins 20 autres fusillades en Judée-Samarie l'année dernière.