Israël a exploité deux bases secrètes en Irak avant ses guerres contre l’Iran, selon le New York Times

Israël a construit deux bases secrètes en Irak avant ses deux guerres contre l’Iran, selon une enquête du New York Times. D’après le quotidien américain, ces installations ont servi à réduire le temps de vol des appareils israéliens vers l’Iran, à soutenir la logistique de l’armée de l’air et à accueillir des forces spéciales ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage en cas de pilote abattu.

De récentes révélations du Wall Street Journal avaient déjà fait état d’une base israélienne dans le désert occidental irakien, utilisée dans le cadre de la guerre déclenchée en février. Mais des responsables irakiens affirment au New York Times qu’une autre base avait été maintenue dans la même zone et utilisée lors de l’attaque israélienne contre l’Iran en juin 2025. Selon un responsable régional, Israël a commencé à construire cette installation fin 2024. Elle ne serait plus opérationnelle aujourd’hui. Le statut de la base utilisée lors de la guerre de 2026 reste, lui, inconnu.

Le journal affirme que les États-Unis étaient informés de l’existence d’au moins l’une de ces bases. Des Bédouins locaux auraient repéré des activités suspectes autour de l’une des installations et les auraient signalées aux autorités irakiennes. L’armée irakienne aurait alors choisi d’observer à distance et de demander des informations à Washington, sans obtenir de réponse précise.

L’enquête évoque également des pertes humaines liées à la protection du secret. Awad al-Shammari, un berger bédouin qui se rendait en ville le 3 mars pour faire des courses, aurait été tué par un hélicoptère israélien après être tombé sur l’une des bases, selon ses proches cités par le New York Times. Il aurait auparavant réussi à signaler l’installation aux autorités irakiennes.

Une mission de reconnaissance irakienne aurait ensuite été envoyée sur place, avant de se retirer après la mort d’un soldat et la blessure de deux autres, probablement touchés par des tirs israéliens. Ces révélations, si elles sont confirmées, illustrent l’ampleur de la préparation clandestine israélienne contre l’Iran et la sensibilité du rôle irakien dans cette confrontation régionale.