Israël accuse le Hezbollah d’avoir assassiné le responsable chrétien Elias al-Hasrouni en 2023

L’armée israélienne affirme que le Hezbollah est responsable de la mort d’Elias al-Hasrouni, haut responsable du parti chrétien des Forces libanaises, retrouvé sans vie en août 2023 dans des circonstances d’abord présentées comme un accident de voiture. Âgé de 72 ans, al-Hasrouni était une figure influente de cette formation dirigée par Samir Geagea, connue pour ses positions fermement opposées au Hezbollah.

Découvert le 2 août 2023 à Ain Ebel, localité chrétienne du Sud-Liban encerclée de villages chiites proches du mouvement pro-iranien, al-Hasrouni avait été initialement déclaré victime d’une sortie de route. Rapidement, des responsables locaux et son parti avaient contesté cette version, assurant qu’il avait été enlevé, battu et assassiné.

Ce vendredi, le porte-parole arabe de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, affirme que le meurtre a été commis par la Unité 121, branche des opérations spéciales du Hezbollah. Selon lui, ses membres ont tendu une embuscade au dirigeant chrétien près de son domicile, l’ont kidnappé puis tué par empoisonnement et en lui brisant les côtes. Ils auraient ensuite remis le corps dans son véhicule, lancé celui-ci contre un arbre et laissé la dépouille dans un fossé afin de simuler un accident.

Le colonel Adraee décrit l’Unité 121 comme un appareil d’assassinats interne visant journalistes, officiers, responsables politiques et autres opposants à l’influence du Hezbollah. Il rappelle qu’elle est liée à l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri.

Malgré les pertes subies pendant la guerre, le Hezbollah “continue de tenter de semer le chaos au Liban et de restaurer sa puissance”, écrit Adraee, estimant que les Libanais “aspirent à se débarrasser de ce bras iranien déliquescent qui a plongé le pays dans des conflits inutiles”.