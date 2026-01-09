Israël affirme à Washington que l’Iran est au cœur de la reconstruction du Hezbollah

Israël a transmis aux États-Unis un dossier de preuves détaillant l’aide apportée par l’Iran au Hezbollah afin de permettre à l’organisation terroriste libanaise de se reconstituer, ont indiqué des sources sécuritaires israéliennes. Ce dossier a notamment été présenté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou au président américain Donald Trump lors d’une rencontre à Mar-a-Lago.

Selon des responsables de la défense cités par la chaîne N12, « les Iraniens sont le moteur central de la reconstruction du Hezbollah », apportant à la fois financements, expertise militaire et soutien logistique. Les autorités israéliennes estiment qu’il est indispensable de lier les différents fronts régionaux, y compris sur le plan diplomatique, afin de mettre en lumière le rôle structurant de Téhéran.

Le dossier transmis à Washington décrit plusieurs axes de soutien iranien : la reconstitution des capacités militaires du Hezbollah et le renouvellement de ses stocks d’armes, notamment via des filières de contrebande transitant par la Syrie ; l’implication d’agents des Gardiens de la révolution et de la force Al-Qods dans la remise en place des chaînes de commandement, du renseignement et de la logistique ; ainsi que des transferts financiers directs et indirects, parfois via la Turquie et d’autres pays.

L’objectif israélien est double : obtenir une reconnaissance claire, de la part des États-Unis, du lien entre l’Iran et les activités du Hezbollah, et renforcer le front diplomatique face aux violations répétées imputées à Téhéran.

Ces révélations interviennent alors que le Liban affirme avoir entamé le désarmement du sud du pays. Israël se montre toutefois sceptique. Si Benjamin Netanyahou a salué les « efforts » de Beyrouth, il a jugé ces mesures insuffisantes, soulignant que le Hezbollah continue, avec le soutien iranien, de reconstruire ses infrastructures terroristes.

Israël réaffirme que le désarmement total du Hezbollah dans le sud du Liban demeure, selon lui, une condition indispensable à sa sécurité et à la stabilité future du pays voisin.