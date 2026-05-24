Israël affirme suivre de près les négociations entre Washington et Téhéran

Un responsable israélien affirme que les États-Unis tiennent Israël informé des négociations en cours autour d’un mémorandum d’entente visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à ouvrir des discussions sur un accord final avec l’Iran.

Selon ce responsable, lors d’un entretien téléphonique samedi soir avec Donald Trump, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné qu’Israël maintiendrait sa liberté d’action face aux menaces sur tous les fronts, y compris au Liban. Le président américain aurait réaffirmé ce principe.

Donald Trump aurait également indiqué qu’il resterait ferme dans les négociations sur ses exigences concernant l’Iran : le démantèlement du programme nucléaire iranien et le retrait de tout l’uranium enrichi du territoire iranien. Selon le responsable israélien, le président américain aurait précisé qu’il ne signerait pas d’accord final sans l’acceptation de ces conditions.

Benjamin Netanyahou a, de son côté, réitéré son appréciation envers Donald Trump pour son engagement « de longue date et exceptionnel » en faveur de la sécurité d’Israël.