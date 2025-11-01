Israël-Arabie saoudite: un accord de normalisation jugé "pratiquement impossible" d’ici la fin de l’année
Le prince héritier Mohammed ben Salmane exige un geste concret vers un État palestinien, condition que Jérusalem refuse catégoriquement.
Malgré l’optimisme affiché par Donald Trump, la perspective d’un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite semble s’éloigner. Selon le commentateur saoudien Ali Shihabi, proche du pouvoir à Riyad, un tel accord est « pratiquement impossible » avant la fin de l’année, sauf en cas de « changement miraculeux » à Jérusalem, rapporte le The New York Times.
Le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), attendu prochainement à Washington, devrait évoquer la question avec le président américain.
Mais selon Shihabi, MBS conditionne toute avancée à un geste irréversible vers la création d’un État palestinien, une exigence inacceptable pour le gouvernement israélien actuel, fermement opposé à la solution à deux États.
Pour Riyad, la normalisation constitue le dernier levier diplomatique en faveur de la cause palestinienne. « Le royaume veut utiliser cette carte pour tenter de résoudre le problème une bonne fois pour toutes, au profit d’une stabilité régionale durable », explique Shihabi.
Lors de son séjour à Washington, MBS se concentrera aussi sur la signature d’un pacte de défense mutuelle avec les États-Unis, sur le modèle de celui récemment conclu avec le Qatar, selon des sources citées par The Times.
L’Arabie saoudite cherche également à obtenir des avions de chasse F-35 américains et à faire avancer son programme nucléaire civil, deux dossiers étroitement liés à son rapprochement stratégique avec Washington.