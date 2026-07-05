Israël confirme avoir déployé le Dôme de fer aux Émirats

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a confirmé qu'Israël avait déployé une batterie du système de défense antimissile Dôme de fer aux Émirats arabes unis au début de la guerre contre l'Iran.

Interrogée par la radio militaire, la ministre a expliqué que les Émirats considéraient les missiles balistiques iraniens comme l'une des principales menaces pesant sur leur sécurité. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement israélien reconnaît publiquement cette opération.

Cette information avait toutefois déjà été confirmée en mai par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, après des révélations du média américain Axios. Selon ces informations, Israël avait également envoyé des militaires afin d'assurer le fonctionnement du système sur place.

Durant la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, les Émirats arabes unis ont été la principale cible des frappes iraniennes dans la région. Selon le ministère émirati de la Défense, près de 550 missiles balistiques et de croisière, ainsi que plus de 2 200 drones, ont été lancés contre le pays, un volume supérieur à celui dirigé contre Israël.

Cette coopération militaire illustre le renforcement des liens stratégiques entre Israël et les Émirats arabes unis depuis les accords d'Abraham, dans un contexte de menaces régionales croissantes liées à l'Iran et à ses alliés.