Israël demande l’intervention de Washington face au renforcement militaire égyptien dans le Sinaï

Les tensions montent entre Israël et l’Égypte autour du renforcement militaire égyptien dans le Sinaï. Selon Channel 12 et des sources diplomatiques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à l’administration Trump de faire pression sur Le Caire afin de stopper ce qu’il considère comme des violations graves du traité de paix de 1979.

Lors de sa rencontre à Jérusalem avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, Netanyahou a présenté des preuves, notamment la construction de pistes d’aviation pouvant accueillir des avions de combat et de complexes souterrains soupçonnés de servir au stockage de missiles. Israël affirme que certaines zones, censées être démilitarisées ou limitées à des armes légères, accueilleraient désormais des infrastructures offensives.

Malgré des demandes répétées d’explications via des canaux diplomatiques et militaires, Le Caire n’aurait pas fourni de réponses satisfaisantes. Israël redoute également que la réduction des vols de surveillance du contingent multinational dirigé par les États-Unis limite la capacité à suivre ces développements.

Ces inquiétudes surviennent alors que l’Égypte renforce sa présence militaire à la frontière avec Gaza, craignant qu’Israël tente de pousser une partie des deux millions d’habitants du territoire vers le Sinaï. Le président Abdel Fattah al-Sissi a récemment averti que tout afflux massif de réfugiés palestiniens serait considéré comme une menace directe pour la sécurité nationale égyptienne. Le climat est particulièrement tendu depuis la récente frappe israélienne au Qatar contre des dirigeants du Hamas, qui a suscité de vives réactions dans le monde arabe. Sissi a mis en garde Israël contre toute action qui pourrait fragiliser le traité de paix, évoquant même la possibilité d’un renforcement militaire arabe coordonné en réponse.