Israel dénonce des violations militaires égyptiennes dans le Sinaï

Un haut responsable de sécurité israélien a lancé une mise en garde alarmante concernant les activités militaires de l'Égypte dans la péninsule du Sinaï. Selon des sources proches des services de renseignement, Le Caire aurait significativement dépassé les quotas militaires autorisés par l'accord de paix.

Les violations présumées comprennent l'introduction de forces militaires au-delà des limites conventionnelles, l'agrandissement des infrastructures portuaires et le rallongement des pistes aéroportuaires. Ces actions soulèvent des inquiétudes sérieuses quant au respect des engagements bilatéraux.

"L'Égypte a déployé des forces militaires au-delà du quota permis, en violation manifeste de l'accord", a déclaré le responsable sécuritaire à i24NEWS. Bien qu'Israël cherche à maintenir l'intégrité du traité de paix et ne modifiera pas son propre déploiement frontalier, le pays ne restera pas passif face à ces agissements. Le responsable a souligné que l'activité militaire dans le Sinaï est strictement réglementée par le traité de paix, et que les violations égyptiennes sont hautement problématiques. "Nous n'accepterons pas ces violations", a-t-il déclaré. "Nous sommes en discussion avec Le Caire et les Américains. L'administration américaine est responsable du maintien du traité de paix, et il est impératif de rectifier ces violations et de garantir le respect total de l'accord. J'ai soulevé ces violations auprès des Américains — nous ne tolérerons pas cette situation."Israël a immédiatement engagé des discussions diplomatiques, tant avec l'Égypte qu'avec les États-Unis, garants de l'accord de paix. "Nous ne resterons pas sans réagir", a affirmé la source sécuritaire, soulignant la nécessité de préserver la stabilité frontalière.

L'État hébreu maintient une approche mesurée, privilégiant les canaux diplomatiques tout en se tenant prêt à répondre fermement à ces potentielles violations. L'accord de paix, vieux de plusieurs décennies, reste un pilier stratégique crucial des relations israélo-égyptiennes.