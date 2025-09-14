Israël dénonce l’"hypocrisie" du Hamas : des chefs tentent d’évacuer leurs familles de Gaza

Articles recommandés -

Le chef du COGAT, l’organisme israélien chargé de la coordination dans les territoires palestiniens, Ghassan Alian, a accusé dimanche des responsables du Hamas à Gaza de chercher à faire sortir leurs familles du territoire, alors que le mouvement terroriste appelle les civils à rester dans Gaza City malgré l’imminence d’une offensive israélienne.

Dans un message publié sur Facebook en arabe, Alian a révélé que plusieurs hauts responsables du Hamas avaient soumis des demandes officielles pour évacuer leurs proches vers des pays tiers via le mécanisme israélien prévu pour les civils gazaouis. Certains auraient même tenté de quitter eux-mêmes la bande de Gaza. Toutes ces demandes ont été rejetées par Israël.

Parmi les noms cités figurent Muhammad Madhoun, ministre au sein du gouvernement du Hamas, ainsi que la famille d’Isma’il al-Ashqar, responsable du comité des Affaires étrangères et de la Sécurité, et celle d’Alaa a-Din Bata, président d’un autre comité gouvernemental.

https://x.com/i/web/status/1967249912153903373 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En revanche, un membre du conseil municipal de Gaza, Anwar Atallah, a pu quitter la bande de Gaza avec sa famille il y a deux semaines, via la Jordanie et avec l’autorisation de l’establishment sécuritaire israélien. Alian a dénoncé une « hypocrisie flagrante » : « Alors que le Hamas vous ordonne de rester et vous utilise comme boucliers humains, ses dirigeants cherchent à sauver leur peau et celle de leurs proches. »

Selon l’armée israélienne, environ 300 000 des quelque un million d’habitants de Gaza City ont déjà évacué, malgré les efforts du Hamas pour empêcher ces départs.