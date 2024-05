Israël déploie des forces supplémentaires à Rafah et s'efforce de "créer les conditions" pour ramener les otages (Gallant)

Après avoir visité la côte de la bande de Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu'Israël déployait des forces supplémentaires à Rafah tout en s'efforçant de "créer les conditions nécessaires au retour des otages".

"Nous renforçons nos efforts contre Rafah. Cette opération va se poursuivre et s'intensifier, avec davantage de forces au sol et de forces aériennes, et nous atteindrons nos objectifs : porter un coup très dur au Hamas, le priver de ses capacités militaires, et créer les conditions nécessaires au retour des otages dans leurs foyers", déclare-t-il à bord d'un patrouilleur de classe Dvora. Le chef d'état-major adjoint, le général de division Amir Baram, le chef de la marine, le vice-amiral David Sa'ar Salama, le secrétaire militaire du ministre, le général de brigade Guy Markizeno, et le commandant de la base navale d'Ashdod, le capitaine de vaisseau Eitan Paz, se sont joints à M. Gallant lors de cette visite. Le ministère indique que M. Gallant a été informé des "efforts opérationnels et humanitaires dans l'arène maritime".