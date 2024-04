Israël élimine un membre des Gardiens de la révolution en Iran (média)

Le correspondant du site Iran International Pouria Zeraati a rapporté lundi soir qu'Israël a éliminé en Iran un officier des Gardiens de la révolution qui était impliqué dans une tentative d'attaque contre des Juifs en Allemagne. Selon le média, l'élimination a été commis en tirant "plusieurs balles", sans détails supplémentaires.

La tentative d'attentat que M. Zeraati évoque a eu lieu en décembre dernier et a été déjouée par une opération conjointe du Mossad et du Shin Bet en collaboration avec les forces de l'ordre au Danemark, au cours de laquelle sept terroristes identifiés au Hamas ont été arrêtés. Trois des suspects ont été arrêtés à Berlin, trois au Danemark et un aux Pays-Bas. Selon des informations en Allemagne, les suspects arrêtés à Berlin sont deux Libanais et un Egyptien. La police locale a perquisitionné un entrepôt d'armes que les suspects envisageaient d'utiliser pour mener des attaques contre des institutions juives. Les armes ont été récupérées au cours du mois d'octobre après les massacres du "Shabbat noir".