Israël enquête sur des tentatives de sabotage de ses relations avec l'Égypte

Selon des révélations de Yossi Yehoshua, analyste militaire pour i24NEWS, Yedioth Ahronoth et Ynet, l'armée israélienne (Tsahal) examine actuellement si des acteurs régionaux tentent délibérément de nuire aux relations entre Israël et l'Égypte.

Les autorités israéliennes sont convaincues que certaines entités orchestrent la diffusion d'informations mensongères concernant de prétendus préparatifs militaires égyptiens contre Israël. Ces campagnes utiliseraient des agents d'influence pour propager ces fausses informations dans l'espace médiatique et sur les réseaux sociaux.

Des vidéos manipulées par intelligence artificielle

Ces derniers jours, de hauts responsables égyptiens ont contacté Israël pour demander des éclaircissements après la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos falsifiées. Ces vidéos montrent prétendument un porte-parole de Tsahal s'exprimant en arabe et remerciant le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour son soutien à Israël dans les conflits à Gaza et au Liban. Tsahal a formellement démenti l'authenticité de ces vidéos, précisant qu'elles avaient été fabriquées à l'aide de technologies d'intelligence artificielle. L'armée israélienne a publié un démenti officiel soulignant qu'il s'agit de "tentatives suspectes de diffusion de vidéos falsifiées via des comptes douteux et mensongers" et appelant à la vigilance face à ces manipulations.

Un contexte régional tendu

Cette campagne de désinformation intervient dans un contexte particulièrement sensible pour les relations israélo-égyptiennes. L'Égypte, qui partage une frontière avec Gaza, joue un rôle crucial dans les négociations concernant le conflit actuel et pourrait avoir une influence déterminante dans les arrangements post-conflit pour le territoire palestinien. Les autorités israéliennes craignent que ces tentatives de déstabilisation ne visent à compromettre la coopération sécuritaire entre les deux pays, qui reste un pilier de stabilité régionale malgré les tensions diplomatiques occasionnelles.

Des manœuvres attribuées à des "acteurs régionaux"

Plusieurs analystes pointent vers des entités hostiles tant à Israël qu'à l'Égypte, et qui auraient intérêt à fragiliser cette relation stratégique. La manipulation de l'information, notamment par l'usage croissant de l'intelligence artificielle pour créer des contenus falsifiés ("deepfakes"), devient une préoccupation majeure pour les services de sécurité dans la région. Les autorités militaires israéliennes ont renforcé leurs systèmes de surveillance des réseaux sociaux et de détection des contenus générés par IA, et appellent les médias à une vigilance accrue face à ces nouvelles formes de guerre informationnelle.