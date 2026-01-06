Israël et la Syrie accélèrent leurs négociations sécuritaires après des discussions "positives" à Paris

Israël et la Syrie ont convenu d’accélérer le rythme de leurs négociations en vue d’un accord sécuritaire, à l’issue d’un nouveau cycle de pourparlers tenu à Paris sous l’égide des États-Unis, selon des informations rapportées par Axios. Un responsable israélien a qualifié les discussions de « positives », soulignant une volonté partagée de renforcer la dynamique diplomatique.

Il s’agissait du cinquième round de négociations entre Jérusalem et Damas dans ce cadre trilatéral. Les deux parties ont notamment décidé d’augmenter la fréquence des rencontres et de mettre en place des mesures de confiance, afin de créer un climat plus propice à des avancées concrètes. « Les deux pays ont exprimé leur désir de parvenir à un accord sécuritaire conforme à la vision du président Donald Trump pour le Moyen-Orient », a indiqué la source israélienne citée par Axios.

Une avancée notable concerne la création d’un mécanisme conjoint de coordination, qualifié de « cellule de communication dédiée ». Selon le journaliste i24NEWS Amichai Stein, Israël, la Syrie et les États-Unis sont convenus d’établir ce dispositif afin de permettre une coordination immédiate et continue. Cette structure vise à faciliter le partage de renseignements, la désescalade militaire, la coordination diplomatique et même l’exploration d’opportunités commerciales, le tout sous supervision américaine. Elle doit également servir de plateforme pour traiter rapidement d’éventuels différends et prévenir les malentendus.

Autre élément significatif : à l’issue de la réunion trilatérale, les parties ont accepté d’élargir les discussions à des domaines civils. Des pourparlers doivent ainsi s’ouvrir entre Jérusalem et Damas sur des sujets tels que la médecine, l’énergie et l’agriculture, marquant une évolution au-delà du strict volet sécuritaire.

Si aucun accord formel n’a encore été conclu, ces décisions traduisent une volonté commune d’inscrire le dialogue dans la durée et d’explorer des coopérations pragmatiques, dans un contexte régional toujours marqué par de fortes tensions mais aussi par des tentatives de réaménagement diplomatique.