Israël et la Syrie se rapprochent encore d'un accord

L'émissaire spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Brock, a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi que la Syrie et Israël étaient proches de conclure un accord de "réduction des tensions". Dans le cadre de cet accord, Israël cesserait ses attaques tandis que la Syrie accepterait de ne pas déployer d'armes lourdes près de la frontière israélienne.

Selon Brock, cet accord servirait de première étape vers l'accord de sécurité que les deux pays négocient actuellement. L'émissaire a ajouté que le président Trump avait fortement insisté pour annoncer un accord global cette semaine, mais les parties ont compris que ce ne serait pas possible en raison des calendriers et du Nouvel An juif.

Parallèlement, le président syrien Ahmad al-Sharaa s'est exprimé devant l'émissaire Brock lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, déclarant : "Nous craignons Israël, nous la redoutons - et non l'inverse".

Une source israélienne de haut niveau a indiqué hier à i24NEWS qu'il existait "une forte probabilité de rencontre entre le Premier ministre Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Sharaa à Washington lundi".

La semaine dernière, une source syrienne proche d'al-Sharaa avait confié à i24NEWS que les deux dernières semaines avaient vu des progrès très significatifs vers la signature d'un accord de sécurité entre Israël et son pays. Selon cette source, une rencontre tripartite israélo-syro-américaine n'était pas à exclure. Parallèlement, un rapport syrien cite une source diplomatique indiquant qu'une rencontre israélo-syrienne aura lieu demain à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan.