Israël et la Syrie seraient proches d'un accord : présence tripartite prévue sur le mont Hermon

Les négociations israélo-syriennes en cours touchent à leur fin, selon un haut responsable israélien interviewé mercredi sur la chaîne saoudienne Al-Arabiya. L'accord en préparation prévoit une présence conjointe israélienne, syrienne et américaine en certains points stratégiques, notamment sur le mont Hermon.

Le responsable israélien a précisé que « l'accord émergent ressemble à l'armistice de 1974, avec quelques modifications mineures ». Cette référence renvoie aux accords de désengagement conclus après la guerre du Kippour, qui avaient établi une zone tampon entre Israël et la Syrie sous supervision de l'ONU.

Concernant la région druze de Sweida, dans le sud de la Syrie, la source israélienne a catégoriquement écarté « la question d'un corridor humanitaire depuis Israël ». « Le corridor passera par Damas, conformément au plan américain », a-t-elle insisté.

Le gouvernement syrien se serait engagé auprès des États-Unis à « ne pas nuire aux Druzes et à fournir au gouvernorat de Sweida les besoins nécessaires, les emplois et les salaires », selon le responsable israélien.

Washington aurait fixé un délai serré à Israël : résoudre la question du sud de la Syrie et normaliser ses relations avec Damas avant le début de l'année prochaine. Cette pression américaine s'inscrit dans une stratégie régionale plus large visant à stabiliser les frontières et à limiter l'influence iranienne. Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre israélien Benjmain Netanyahou a évoqué pour la première fois ces négociations, affirmant qu'elles enregistraient "des progrès".

L'élément le plus novateur de cet accord réside dans la création d'un comité de sécurité conjoint syro-américano-israélien, chargé de surveiller tous les développements le long de la frontière entre les deux pays. Cette structure de surveillance tripartite constituerait une première dans les relations entre Israël et la Syrie, techniquement toujours en état de guerre depuis 1948.

Ce rapprochement, s'il se concrétise, marquerait un tournant historique au Moyen-Orient. Il intervient dans un contexte régional transformé par les Accords d'Abraham et l'affaiblissement des positions iraniennes en Syrie.