Israël, et non l’AP, doit engager des réformes pour avancer vers la paix, selon une diplomate saoudienne

Lors d’un panel organisé au Forum de Doha, Manal Radwan, haute responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères, a affirmé que l’attention internationale se concentrait à tort sur les réformes de l’Autorité palestinienne (AP), alors que, selon elle, la véritable transformation nécessaire pour progresser vers la paix concerne le gouvernement israélien.

Radwan a rappelé que l’AP mène un processus de réforme depuis près de trois décennies. Elle a salué le plan présenté par le président Mahmoud Abbas, décrivant celui-ci comme bénéfique pour les Palestiniens. Riyad, a-t-elle précisé, travaille quotidiennement avec l’AP pour soutenir ces efforts.

Mais pour la diplomate, ces réformes ne suffiront pas à instaurer une paix durable tant que la situation politique en Israël ne changera pas. "Pour mettre fin au conflit, garantir la sécurité et appliquer le plan de paix soutenu par le président Donald Trump ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, nous avons besoin d’un gouvernement israélien réformé", a-t-elle déclaré. Elle a accusé l’exécutif israélien d’être hostile à la solution à deux États et de compter en son sein des responsables incitant à la haine "contre les Palestiniens, les Arabes et les musulmans". "Nous n’avons pas, aujourd’hui, un partenaire pour la paix, même pas pour un cessez-le-feu durable", a-t-elle insisté.

Ces propos interviennent quelques heures seulement après ceux du prince Turki al-Fayçal, ancien chef du renseignement saoudien, qui a qualifié Israël de principal facteur d’instabilité régionale en raison de ses actions militaires à Gaza, en Judée-Samarie, en Syrie et au Liban.

La défense appuyée de l’AP par Radwan contraste avec les pressions, souvent sévères, que Riyad exerce en privé sur Ramallah pour accélérer les réformes, notamment face aux accusations récurrentes de corruption et de mauvaise gestion. Le mois dernier encore, l’Arabie saoudite avait vivement réagi en apprenant qu’un ancien ministre des Finances palestinien avait validé des paiements illicites à des détenus sécuritaires. Abbas l’a limogé, un geste qui a permis d’éviter des sanctions américaines directes et a, selon des responsables palestiniens, apaisé la colère saoudienne.