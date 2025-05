Israël frappe des cibles houthies au Yémen en représailles aux attaques contre son territoire

L'armée israélienne a mené une opération d'envergure contre des infrastructures terroristes du régime houthi dans la région du port de Hodeïda au Yémen, situé à environ 2 000 kilomètres du territoire israélien, selon un communiqué officiel du porte-parole de Tsahal publié lundi.

Cette action militaire a été présentée comme une réponse directe aux "attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'État d'Israël", notamment les tirs de missiles sol-sol et le lancement de drones visant le territoire israélien et ses citoyens ces derniers mois.

Les frappes ont ciblé principalement le port de Hodeïda, décrit par l'armée israélienne comme "une source majeure de revenus pour le régime houthi" et comme plateforme de transit pour "les armes iraniennes, les équipements militaires et autres besoins terroristes". Les avions de combat ont également frappé l'usine de béton "Bajil", située à l'est de la ville, considérée comme "une ressource économique importante" servant à la construction de tunnels et d'infrastructures militaires. "Les dommages causés à cette entreprise constituent une atteinte à l'économie du régime et à son renforcement militaire", précise le communiqué, qui souligne que "le régime terroriste houthi opère depuis un an et demi sous la direction et le financement iraniens afin de nuire à Israël et ses alliés, de saper l'ordre régional et de perturber la liberté de navigation mondiale".

L'armée israélienne conclut en affirmant sa détermination à "continuer d'agir et de frapper avec force quiconque pose une menace pour les habitants et les citoyens de l'État d'Israël, et ce quelle que soit la distance nécessaire".

Cette opération marque une escalade significative dans le conflit, Israël ayant jusqu'à présent principalement délégué aux États-Unis la réponse militaire aux provocations houthies. Elle fait suite à un tir de missile ayant frappé l'aéroport international Ben Gourion dimanche, provoquant d'importantes perturbations dans le trafic aérien israélien.