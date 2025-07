Israël frappe le régime syrien à Soueïda pour protéger la population druze

Articles recommandés -

Tsahal a confirmé ce mardi avoir mené des frappes ciblées contre des véhicules militaires syriens dans la région de Soueïda, dans le sud de la Syrie. Ces opérations ont été ordonnées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz, à la suite de l’implication des forces du régime syrien dans des violences contre la population druze locale.

Selon un communiqué du porte-parole de l’armée israélienne, des convois militaires syriens composés de chars, de véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) et de lance-roquettes multiples avaient été repérés dès lundi soir se dirigeant vers la région druze du djebel Soueïda. En réponse, l’armée israélienne a frappé ces équipements ainsi que plusieurs routes d’accès, dans le but de bloquer leur déploiement. Tsahal précise rester en état d’alerte et continue de suivre l’évolution de la situation, se préparant à d’éventuels scénarios d’escalade.

Dans un communiqué conjoint, Netanyahou et Katz ont justifié ces frappes par la volonté d’empêcher toute atteinte à la population druze de Syrie, soulignant les liens familiaux, historiques et communautaires profonds entre les Druzes syriens et les citoyens druzes d'Israël. "Israël est déterminé à empêcher le régime syrien de porter atteinte à cette communauté et à faire respecter la politique de démilitarisation du sud syrien", ont-ils déclaré.

La zone de Soueïda, majoritairement druze, connaît depuis plusieurs jours une flambée de tensions. Les forces du régime syrien y sont accusées d’intervenir brutalement, violant ainsi l’accord tacite interdisant la présence militaire lourde dans le sud de la Syrie, une région sensible aux yeux d’Israël en raison de sa proximité avec le plateau du Golan.

Avec ces frappes, Israël envoie un signal clair à Damas : toute tentative de répression militaire contre les Druzes dans cette zone entraînera une riposte immédiate.