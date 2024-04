Israël inculpe la sœur du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, pour incitation au terrorisme

Le procureur général d'Israël a inculpé dimanche la sœur du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, pour incitation à la haine et solidarité avec un groupe terroriste, après qu'elle a fait l'éloge de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Sabah al-Salem Haniyeh, 57 ans, vit dans la ville de Tel Sheva, dans le sud d'Israël. Son frère est basé au Qatar, tout comme d'autres responsables du Hamas. La sœur de Haniyeh est détenue depuis son arrestation le 1er avril, a indiqué le ministère israélien de la justice. Son avocat n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Selon l'acte d'accusation, dans les jours qui ont suivi la tuerie perpétrée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, la sœur de Haniyeh a envoyé des messages à des dizaines de contacts, y compris à son frère, faisant l'éloge de l'attaque et appelant à d'autres "massacres".

L'un de ses messages, mentionné dans l'acte d'accusation, contient la phrase suivante : "Oh Dieu, compte-les et tue-les" : "Oh Dieu, compte-les et tue-les et ne laisse aucun d'entre eux, Oh Dieu". Le Hamas a assassiné quelque 1 200 Israéliens et étrangers lors de l'attaque du 7 octobre dans le sud du pays.