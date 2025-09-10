Israel Katz depuis Gaza : "Le Hamas doit se rendre et se désarmer, sinon la campagne militaire continuera"

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s’est rendu mercredi dans la bande de Gaza aux côtés du commandant du Commandement Sud, le général Yaniv Asor, et d’autres officiers, dont le général Yoav Brunner, commandant de la Division 99. Sur place, il a rencontré les commandants et soldats, permanents et réservistes, et a échangé avec les troupes de la Brigade 11 sur leurs préparatifs en vue d’une extension de la manœuvre terrestre.

Dans un discours adressé aux forces, Israel Katz a affirmé que le Hamas représentait une menace bien au-delà de Gaza : « C’est un ennemi ici, mais aussi au Liban, en Syrie, en Iran et ailleurs », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait qu’Israël ne pouvait pas laisser le mouvement terroriste islamiste contrôler la bande de Gaza.

« Le Hamas n’a pas changé et ne changera pas. S’ils en avaient la capacité, ils attaqueraient les communautés et enlèveraient des civils », a-t-il martelé, rappelant la brutalité des attaques du 7 octobre. Israel Katz a fixé des conditions claires pour mettre fin à l’offensive : la reddition du Hamas, le retour de tous les otages et le désarmement total du groupe. « Tant que ces conditions ne sont pas remplies, nous continuerons la campagne et nous mènerons la mission jusqu’au bout », a-t-il affirmé. Encourageant les troupes, le ministre a conclu : « Votre force protège nos communautés et donne de la puissance à tout Israël. Vous devez rester forts, car c’est votre détermination qui nous permettra de vaincre. »