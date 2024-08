Israël : les ambassadeurs appellent à un accord urgent pour Gaza et la libération des otages

Dans un appel pressant à la paix, les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne en Israël ont uni leurs voix pour exhorter à la conclusion rapide d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Lors d'une conférence de presse conjointe au siège du Forum des familles des otages et disparus à Tel-Aviv, les diplomates ont souligné l'urgence de la situation, avertissant que les opportunités de libérer les otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre pourraient bientôt s'amenuiser.

L'ambassadeur américain Jack Lew a mis en avant la priorité absolue accordée par l'administration Biden à l'obtention d'un accord liant cessez-le-feu et libération des otages. Il a insisté sur la nécessité de trouver également une solution diplomatique pour le nord d'Israël, soulignant l'importance cruciale des négociations à venir, probablement à Doha.

Son homologue allemand, Steffen Seibert, a qualifié la semaine en cours de "potentiellement décisive" pour le sort des otages. S'exprimant en hébreu, il a évoqué la souffrance "inimaginable" et "insupportable" des familles, appelant toutes les parties, y compris l'Iran, à s'abstenir de toute action susceptible de compromettre les pourparlers. Dans ce contexte, il a notamment critiqué la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le Mont du Temple, la qualifiant de "provocation". L'ambassadeur britannique Simon Walters a, quant à lui, fixé une échéance claire : le 15 août doit être le moment de conclure un accord. Il a lancé un avertissement à l'Iran, prévenant que toute action nuisible au processus aurait des conséquences. Cette conférence de presse intervient dans le sillage d'une conversation récente entre le président américain Joe Biden et les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Ces leaders ont discuté des moyens de désamorcer les tensions au Moyen-Orient et d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, soutenant conjointement l'appel des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte à reprendre au plus vite les négociations pour un accord liant trêve et libération des otages. Alors que le conflit perdure et que le sort des otages reste incertain, cet appel coordonné des diplomates occidentaux souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une action diplomatique concertée pour mettre fin à la crise et ramener la stabilité dans la région.