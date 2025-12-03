Israël-Liban : Netanyahou envoie un représentant à Beyrouth pour jeter les bases d'une coopération économique

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mandaté le chef adjoint du Conseil national de sécurité pour représenter Israël lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux et économiques libanais, a indiqué ce mercredi le cabinet du Premier ministre. Il s’agit d’une première initiative visant à jeter les bases de relations économiques entre les deux pays.

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions persistantes : le Hezbollah continue de violer le cessez-le-feu en vigueur et refuse de désarmer, menaçant la stabilité le long de la frontière. Israël a prévenu qu’une persistance de ces violations pourrait entraîner une nouvelle offensive d’envergure contre le groupe chiite au Liban.

L'annonce de Netanyahou fait suite à la nomination ce mercredi matin par la présidence libanaise de l’ancien ambassadeur et avocat Simon Karem à la tête de la délégation libanaise aux réunions du comité de surveillance du cessez-le-feu. Ce même représentant participera ce même à la réunion du comité prévue à Naqoura avec l'envoyée américaine pour le Liban, Morgan Ortagus.. Il s’agit de la première fois qu’un civil libanais siège au sein de cette instance, marquant une étape notable de Beyrouth dans le but d'entamer un dialogue direct avec Jérusalem.