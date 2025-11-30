"Israël ne devrait pas perturber la deuxième phase de l'accord pour deux corps", avertit le Qatar

Le Qatar exhorte Israël à ne pas freiner la mise en œuvre de la prochaine étape du plan de cessez-le-feu à Gaza au motif que les corps de deux otages restent détenus dans le territoire palestinien. Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a déclaré dans un podcast d’Al-Araby Al-Jadeed que ces dépouilles constituent désormais l’un des points les plus sensibles, mais qu’elles ne doivent pas servir de prétexte pour suspendre l’accord conclu.

Selon lui, la partie palestinienne tente de récupérer les corps afin d’éviter toute justification israélienne à un blocage. Doha, qui joue un rôle central de médiateur, souhaite désormais faire passer le plan à sa deuxième phase afin d’instaurer une trêve durable menant à la fin de la guerre. Al-Ansari a reconnu que les défis restent considérables, mais a insisté sur la nécessité de maintenir le calme suffisamment longtemps pour ouvrir la voie à une solution politique impliquant les acteurs régionaux, la communauté internationale et les États-Unis.

La question des deux otages décédés, l’Israélien Ran Gvili et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak, enlevés le 7 octobre 2023, continue néanmoins de susciter de vives tensions en Israël. Lors d’un rassemblement à Tel Aviv, le père de Ran Gvili a affirmé qu’aucune avancée n’était acceptable tant que les corps ne seraient pas restitués.

Le plan américain élaboré par le président Donald Trump, qui a servi de base à l’accord conclu le 9 octobre entre Israël et le Hamas, prévoit notamment qu’à l’étape suivante, l’armée israélienne se retire davantage de la ligne jaune. Cette phase inclut également la création d’une autorité transitoire pour administrer Gaza, le déploiement d’une force multinationale chargée de remplacer les troupes israéliennes, le désarmement du Hamas et le début de la reconstruction de la bande de Gaza.

Cependant, malgré la pression internationale, l’organisation terroriste refuse jusqu’à présent de s’engager sur la démilitarisation, tandis qu’Israël insiste sur le fait qu’aucune progression du plan ne sera possible sans un renoncement clair et complet du Hamas à ses capacités militaires.