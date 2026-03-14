Israël prépare une offensive terrestre massive au sud du Liban pour repousser le Hezbollah (responsables)

Israël prépare une offensive terrestre « massive » dans le sud du Liban afin d’éloigner le Hezbollah de la frontière et de détruire ses infrastructures militaires, ont indiqué des responsables israéliens et américains au site Axios. L’objectif de l’opération est de prendre le contrôle de l’ensemble de la zone située au sud du fleuve Litani, qui traverse le Liban d’est en ouest.

Cette décision intervient après une attaque coordonnée menée mercredi par l’Iran et le Hezbollah, au cours de laquelle plus de 200 roquettes ont été tirées vers le nord d’Israël. Selon un responsable israélien cité par Axios, Jérusalem était auparavant disposée à envisager un cessez-le-feu au Liban, mais l’attaque a changé la donne. « Après cela, il n’y a plus de retour possible », a-t-il déclaré.

L’objectif de l’armée israélienne est de repousser les terroristes du Hezbollah vers le nord et de démanteler ses positions militaires dans les villages du sud du Liban. Les forces israéliennes veulent notamment détruire les dépôts d’armes, les lance-roquettes et les réseaux de tunnels utilisés par l’organisation soutenue par l’Iran. « Nous allons faire ce que nous avons fait à Gaza », a affirmé un responsable israélien, évoquant la destruction systématique des infrastructures militaires ennemies.

Dans ce contexte, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a ordonné un renforcement important des troupes dans le commandement nord. Le déploiement inclut notamment la 98e division, plusieurs brigades de combat et des unités du génie militaire. Parallèlement, des forces de réserve sont mobilisées pour remplacer certaines unités redéployées vers la frontière libanaise.

Selon Axios, les États-Unis soutiennent globalement l’opération mais ont demandé à Israël d’éviter de frapper les infrastructures nationales libanaises, en particulier l’aéroport international de Beyrouth. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Le Hezbollah continue de lancer roquettes et drones contre le nord d’Israël, tandis que l’armée israélienne intensifie ses frappes contre des positions du mouvement terroriste chiite au Liban. L’armée affirme vouloir établir une « défense avancée » afin de protéger les localités israéliennes proches de la frontière.