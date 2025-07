Israël renforce sa mise en garde aux voyageurs pour les Émirats arabes unis

Articles recommandés -

Le Conseil national de sécurité israélien (NSC) a renforcé, ce jeudi, sa mise en garde aux voyageurs pour les Émirats arabes unis (EAU), recommandant d’éviter tout déplacement non essentiel (niveau 3). Cette alerte intervient face à l’intensification des menaces de groupes terroristes comme l’Iran, le Hamas, le Hezbollah et le Jihad mondial, visant des cibles israéliennes et juives. Ces actions, motivées par une volonté de vengeance après l’opération « Réveil du Lion » et une incitation anti-israélienne accrue depuis la guerre « Épées de fer », visent particulièrement les périodes de fêtes juives.

Les EAU, bien que partenaires des Accords d’Abraham, restent vulnérables en raison de la présence de touristes israéliens. Le NSC exhorte à la vigilance : éviter les signes d’identité juive/israélienne, comme les vêtements en hébreu, et les rassemblements dans des lieux communautaires. En cas de suspicion, contacter les autorités locales, puis le centre d’alerte du NSC (+972-2-666-7444). Israël coopère avec les services de sécurité mondiaux pour déjouer ces menaces. Cette mise en garde prolongée reflète les tensions régionales exacerbées par le conflit à Gaza.