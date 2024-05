Israël rouvre le point de passage d'Erez pour les camions d'aide à Gaza, sept mois après sa destruction par le Hamas

Israël a rouvert le seul point de passage à la limite nord de la bande de Gaza pour la première fois depuis sa destruction par le Hamas le 7 octobre, permettant ainsi aux camions d'aide de passer par le point de contrôle d'Erez, suite aux demandes des États-Unis de faire davantage pour acheminer l'aide dans le territoire palestinien.

La réouverture du point de passage d'Erez est l'une des principales demandes des agences d'aide internationale depuis des mois pour améliorer la situation humanitaire.

Le gouvernement israélien a ouvert le point de passage le jour de la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et a appelé à une augmentation des livraisons d'aide humanitaire dans le territoire.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Israël avait annoncé la réouverture d'Erez le mois dernier, quelques jours après que l'armée israélienne a tué par erreur un groupe de travailleurs humanitaires qui livraient de l'aide alimentaire à Gaza, lors de frappes aériennes qui ont suscité la condamnation de la communauté internationale. Israël s'est excusé pour ces frappes aériennes mais Washington, son plus proche allié, a affirmé que la poursuite du soutien à la guerre dépendrait de l'amélioration de l'accès à l'aide. Le colonel Moshe Tetro, chef de l'administration israélienne de coordination et de liaison pour Gaza, a déclaré qu'il espérait que le point de passage serait ouvert tous les jours et permettrait d'atteindre l'objectif de 500 camions d'aide entrant chaque jour dans la bande de Gaza. Cela correspondrait aux livraisons d'avant-guerre entrant dans le territoire et serait bien plus important que ce qu'elle a reçu au cours des sept derniers mois. "Ce n'est qu'une étape parmi les mesures que nous avons prises ces dernières semaines", a-t-il assuré aux journalistes.