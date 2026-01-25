Israël soutiendrait activement des milices anti-Hamas à Gaza

Israël continue d’apporter un appui discret mais substantiel à plusieurs milices opérant dans la bande de Gaza et opposées aux terroristes du Hamas, affirme le Wall Street Journal dans une enquête publiée récemment. Selon le quotidien américain, ce soutien ne se limite pas à des contacts politiques ou indirects, mais comprend des livraisons d’armes, un appui par drones, du renseignement, ainsi que de l’aide logistique sous forme de nourriture, de cigarettes et même de soins médicaux.

Toujours d’après le journal, certains combattants blessés de ces groupes armés auraient été évacués par voie aérienne vers Israël afin d’y recevoir un traitement médical. Cette coopération militaire et humanitaire viserait à permettre à Israël de poursuivre une pression contre le Hamas malgré les restrictions imposées par le cessez-le-feu en vigueur dans le territoire palestinien.

Le journal américain met particulièrement en lumière une milice dirigée par Hossam Al Astal. Ce dernier aurait revendiqué l’élimination d’un policier dans la partie de Gaza contrôlée par le Hamas. Son groupe compterait plusieurs dizaines de membres, basés principalement dans les zones de Gaza sous contrôle israélien. Des vidéos diffusées en ligne montreraient par ailleurs des membres de cette milice équipés de matériel israélien, renforçant l’hypothèse d’une coopération étroite.

Ce n’est pas la première fois qu’Israël est associé à un soutien de ce type. Les autorités israéliennes ont déjà reconnu par le passé avoir appuyé des groupes armés luttant contre le Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux figureraient les "Forces populaires", une milice fondée par Yasser Abu Shabab, un chef bédouin notoirement hostile au Hamas. Yasser Abu Shabab a été tué en décembre dernier dans ce que son entourage a présenté comme un différend familial.

Si l’ampleur exacte de ce soutien reste entourée de discrétion, ces révélations illustrent la complexité des jeux d’alliances dans la bande de Gaza et la stratégie israélienne visant à affaiblir le Hamas par des moyens indirects, en complément de l’action militaire classique.