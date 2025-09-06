Israël suspend son projet d’annexion de la Judée-Samarie après un avertissement des Émirats arabes unis (média)

Articles recommandés -

Selon un article du Washington Post, le gouvernement israélien a retiré de son agenda officiel la question de l’annexion totale ou partielle de la Judée-Samarie, après un avertissement ferme des Émirats arabes unis.

Abu Dhabi, signataire des Accords d’Abraham en 2020, a prévenu publiquement et en coulisses qu’une telle mesure constituerait une « ligne rouge », menaçant la coopération régionale et la normalisation des relations avec Israël.

Cette mise en garde a pris de court l’entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou, poussé par ses alliés, dont Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, à annexer rapidement le territoire, alors que plusieurs pays occidentaux – notamment la France, le Canada et le Royaume-Uni – s’apprêtent à reconnaître un État palestinien.

Mercredi, Smotrich avait même dévoilé un plan visant à annexer 82 % de la Judée-Samarie, estimant qu’il était temps de « tourner la page de l’idée d’un État terroriste au centre d’Israël ». D’après le Washington Post, les Émiratis ont intensifié la pression après avoir constaté que leurs avertissements privés restaient sans effet et que l’administration américaine, par la voix de l’ambassadeur Mike Huckabee, semblait soutenir la position israélienne. Pour les Émirats, la situation est claire : « Annexion ou paix, il faut choisir », a résumé le politologue émirati Abdulkhaleq Abdulla, mettant en garde contre une rupture des relations avec Israël en pleine guerre à Gaza.