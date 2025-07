Israël-Syrie : Un accord de paix en vue pour 2025

Articles recommandés -

Un espoir inédit émerge au Moyen-Orient. Selon une source syrienne proche des discussions, des négociations confidentielles entre Israël et la Syrie, révélées par i24NEWS, posent les bases d’un accord de paix historique d’ici fin 2025. Ce processus a pris un tournant décisif le 13 avril lors d’une réunion à Abou Dhabi, par la médiation des Émirats. Le président syrien Ahmed al-Sharaa y a rencontré de hauts responsables israéliens, dont des membres du Mossad, du Conseil de sécurité nationale et du renseignement militaire. Cette rencontre a marqué une nouvelle ère dans les relations bilatérales, ouvrant la voie à des contacts réguliers, notamment des appels téléphoniques pour coordonner la sécurité et discuter de la situation dans le sud de la Syrie.

Un processus en plusieurs étapes

Le chemin vers la paix s’annonce progressif, structuré en phases distinctes. La première étape consistera à signer un accord sécuritaire et militaire, renouvelant la reconnaissance mutuelle de l’armistice de 1974, qui avait stabilisé les relations après la guerre du Kippour. Ce cadre permettra de réduire les tensions immédiates et de poser un climat de confiance.

Le retrait israélien et la question du Golan

La deuxième phase prévoit un retrait complet d’Israël des territoires du sud de la Syrie, occupés après la chute du régime d’Assad. Suivront des négociations cruciales sur l’avenir du plateau du Golan, un point de friction historique. La source syrienne souligne une « flexibilité » de Damas sur ce dossier sensible, suggérant une volonté de compromis. « La paix exige des concessions de toutes les parties pour trouver une formule acceptable », insiste la source, reflétant un pragmatisme nouveau dans la diplomatie syrienne.

Une volonté affirmée de paix

Le président al-Sharaa, figure centrale de ce rapprochement, affiche une détermination claire. Lors de ses échanges avec le président américain Donald Trump et l’envoyé spécial Tom Barrack, il a réitéré son engagement pour un accord durable. Cette ouverture marque un contraste avec l’ère Assad, marquée par l’hostilité envers Israël. La source syrienne précise que Damas attend en retour une reconnaissance israélienne de la souveraineté et de l’unité syrienne, ainsi qu’un arrêt des frappes et des ingérences dans ses affaires internes, notamment vis-à-vis des minorités druze, alaouite et kurde.

Un tournant géopolitique majeur

Ces négociations, si elles aboutissent, pourraient transformer les dynamiques régionales. La médiation émiratie, combinée à l’implication américaine, renforce la crédibilité du processus. L’arrêt des hostilités et la coordination sécuritaire en cours via des contacts directs témoignent d’une volonté partagée de dépasser des décennies de conflit. Toutefois, le succès dépendra de la capacité des deux parties à surmonter les défis, notamment autour du Golan et des garanties de non-ingérence.