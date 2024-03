Israël va "étendre la campagne militaire" contre le Hezbollah (Yoav Gallant)

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que l'armée allait "étendre la campagne contre le Hezbollah et augmenter le taux d'attaques dans le nord", faisant allusion à l'attaque aérienne qu'Israël aurait menée pendant la nuit en Syrie.

"Israël passe de la défense à la poursuite du Hezbollah, nous atteindrons tous les endroits où l'organisation opère, à Beyrouth, à Damas et dans des endroits plus éloignés", a déclaré M. Gallant à la suite d'une évaluation au commandement nord de l'armée israélienne à Safed. Au cours de la journée écoulée, un haut commandant du Hezbollah a été éliminé lors d'une frappe de drone de l'armée israélienne dans le sud du Liban, et cinq autres terroristes du Hezbollah figurent parmi les 38 personnes tuées lors de frappes aériennes israéliennes présumées dans la ville d'Alep, en Syrie.

M. Gallant a affirmé avoir observé ce matin l'attaque contre Ali Naim, le commandant adjoint de l'unité de roquettes du Hezbollah. "Le responsable des graves dommages au Liban est le Hezbollah et aussi le responsable des nombreuses victimes au sein du groupe du Hezbollah est [Hassan] Nasrallah personnellement. Plus de 320 terroristes ont été tués, et nous exigerons un prix pour toute action venant du Liban", a-t-il affirmé. "Partout où nous devrons agir, nous le ferons", a ajouté le ministre israélien de la Défense.