Istanbul annule le concert de Robbie Williams sous la pression de militants anti-Israéliens

Le chanteur britannique Robbie Williams ne se produira finalement pas à Istanbul. Le concert, prévu mardi soir dans la métropole turque, a été annulé par les autorités locales invoquant des raisons de sécurité, a annoncé l’artiste sur son compte Instagram samedi.

"Je suis extrêmement désolé de ne pas pouvoir me produire à Istanbul la semaine prochaine. Les autorités de la ville ont annulé le spectacle dans l’intérêt de la sécurité publique", a écrit Williams, ajoutant que "la sécurité des fans passe avant tout".

Cette décision intervient après plusieurs jours de pression sur les réseaux sociaux turcs, où des militants anti-Israéliens ont appelé au boycott du chanteur, le qualifiant de "sioniste" et d’"apologiste du génocide". Des messages virulents ont circulé, accusant l’artiste de proximité avec Israël en raison de ses liens personnels et de ses précédents concerts dans le pays.

Robbie Williams est marié à Ayda Field, actrice américaine née d’un père turc et d’une mère juive. Le chanteur a souvent évoqué l’importance pour lui d’élever leurs enfants dans la tradition juive, soulignant la part identitaire de cette culture dans sa famille. Il porte d’ailleurs sur le bras un tatouage en hébreu, "Simha" ("Joie").

L’interprète de Angels et Feel s’est déjà produit plusieurs fois en Israël, notamment en mai 2023, et a exprimé à plusieurs reprises son affection pour le pays. Lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, il avait salué "l’accueil chaleureux et la gentillesse" du public israélien, affirmant qu’il pouvait "sentir l’esprit d’un lieu dès l’aéroport".

L’annulation de son concert à Istanbul illustre la tension croissante autour des artistes perçus comme proches d’Israël, dans un contexte régional exacerbé par la guerre à Gaza. Ni le promoteur du spectacle ni les autorités turques n’ont pour l’instant précisé si une nouvelle date serait envisagée.