Istanbul : deux voyageurs juifs agressés à l’aéroport Sabiha Gökçen

Deux passagers juifs orthodoxes ont été violemment bousculés à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul par un homme vêtu d’une tenue traditionnelle de pèlerin musulman.

La scène, dont la date exacte reste inconnue, a été filmée et diffusée hier sur X par le mouvement Betar Worldwide.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été visionnée plus de 150 000 fois et a suscité de nombreuses réactions d’indignation. Dans son message, l’organisation a dénoncé « l’antisémitisme partout » et souligné que ces voyageurs avaient été pris pour cible simplement parce qu’ils priaient. « Voilà la réalité des Juifs en 2025 : une haine sans honte », a ajouté Betar.

L’incident survient dans un contexte de montée des actes antisémites en Europe et au Moyen-Orient. Les autorités turques n’ont pas encore commenté cette agression.

Des organisations juives appellent Ankara à condamner fermement cet acte.