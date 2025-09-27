Istanbul : deux voyageurs juifs agressés à l’aéroport Sabiha Gökçen

La vidéo de l’incident, devenue virale, relance les inquiétudes sur la montée des violences antisémites.

Un drapeau national turc lors d'une cérémonie dans le nord de Nicosie, le 19 octobre 2020
Un drapeau national turc lors d'une cérémonie dans le nord de Nicosie, le 19 octobre 2020Birol BEBEK / AFP

Deux passagers juifs orthodoxes ont été violemment bousculés à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul par un homme vêtu d’une tenue traditionnelle de pèlerin musulman.

La scène, dont la date exacte reste inconnue, a été filmée et diffusée hier sur X par le mouvement Betar Worldwide.

https://x.com/i/web/status/1971557570063052814

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été visionnée plus de 150 000 fois et a suscité de nombreuses réactions d’indignation. Dans son message, l’organisation a dénoncé « l’antisémitisme partout » et souligné que ces voyageurs avaient été pris pour cible simplement parce qu’ils priaient. « Voilà la réalité des Juifs en 2025 : une haine sans honte », a ajouté Betar.

L’incident survient dans un contexte de montée des actes antisémites en Europe et au Moyen-Orient. Les autorités turques n’ont pas encore commenté cette agression.

Des organisations juives appellent Ankara à condamner fermement cet acte.

Commentaires