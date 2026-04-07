Un échange de tirs s’est produit ce mardi à proximité du consulat israélien à Istanbul, faisant deux morts et deux blessés. Les personnes tuées sont deux assaillants armés ayant ouvert le feu, tandis qu'un troisième a été arrêté sur place. Deux policiers ont été blessés dans un échange de tirs.

Les locaux du consulat étaient vides au moment de l'incident. Aucun diplomate israélien ne se trouve actuellement sur le territoire turc.

L’incident a provoqué un mouvement de panique dans le quartier des affaires du centre-ville, où un important dispositif policier et antiterroriste a été déployé. Des témoins ont fait état de tirs nourris et de la mise en place d’un périmètre de sécurité autour de la zone.

Les circonstances exactes de l’incident et son éventuel lien avec la mission israélienne font l’objet d’une enquête approfondie des services de renseignement turcs.

Cet incident intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des représentations israéliennes à l’étranger, notamment en Turquie, où les autorités affirment avoir récemment déjoué plusieurs projets d’attaques visant des cibles diplomatiques. Le ministère israélien des Affaires étrangères suit la situation et procède à une évaluation sécuritaire.