JD Vance glisse d’un accord avec l'Iran « dans trois jours » à « plusieurs mois »

En l’espace d’une journée, JD Vance a nettement élargi le calendrier d’un possible accord avec l’Iran.

Lundi soir, le vice-président américain affirmait qu’un compromis sur le programme nucléaire iranien pourrait être conclu « dans les deux ou trois prochains jours ». Une déclaration qui laissait entendre qu’une percée diplomatique était imminente.

Mais mardi, dans un entretien accordé à CBS News, JD Vance a adopté un ton plus prudent.

« Je pense que l’accord pourrait arriver la semaine prochaine, mais il pourrait aussi arriver dans plusieurs mois », a-t-il déclaré.

Ce changement de formulation intervient alors que Washington continue d’affirmer être « très proche » d’un accord avec Téhéran, malgré les tensions militaires persistantes entre les deux pays.

JD Vance a expliqué que l’objectif de l’administration Trump restait d’obtenir un accord capable de répondre durablement à la menace nucléaire iranienne.

Selon lui, les États-Unis cherchent un compromis qui ne règle pas seulement la question pendant la présidence de Donald Trump, mais qui empêche l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire sur le long terme.

« Le but de cette politique est que mes enfants puissent dire, une fois adultes, que l’Iran n’aura pas d’arme nucléaire », a-t-il affirmé.

Le vice-président américain a également reconnu qu’il restait encore du travail avant de parvenir à un texte final.

« Nous sommes très proches d’atteindre cet objectif, mais il reste encore du travail », a-t-il déclaré.

Ces propos contrastent avec le ton beaucoup plus optimiste affiché la veille et illustrent l’incertitude qui entoure toujours les négociations entre Washington et Téhéran.

JD Vance a néanmoins assuré que l’administration américaine disposerait d’une vision plus claire de la situation avant les élections de mi-mandat prévues en novembre.