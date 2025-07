« Je ne vois aucune chance que le Hezbollah dépose les armes » : Shadi Khalloul sceptique sur i24NEWS

Articles recommandés -

Shadi Khalloul, ancien major de Tsahal et expert du Hezbollah, a livré lundi une analyse sur i24NEWS, balayant l’idée d’un désarmement imminent de la milice chiite libanaise. « Je ne vois aucune chance que le Hezbollah dépose les armes », a-t-il asséné, soulignant son allégeance indéfectible à l’Iran. Malgré l’affaiblissement de l’axe syro-iranien après la chute d’Assad et les frappes israéliennes de 2024, Khalloul juge le Hezbollah « plus fort que l’armée libanaise » et toujours doté de « dizaines de milliers de combattants prêts à mourir pour le djihad ». « Tant qu’il n’y aura pas d’accord entre l’Iran et les États-Unis, le Hezbollah restera inflexible », a-t-il ajouté.

Maronite chrétien, Khalloul dénonce l’antithèse entre les aspirations de paix de sa communauté et les ambitions belliqueuses du Hezbollah, qui « suit les ordres d’Ali Khamenei ». Il critique l’optimisme des États-Unis, qui pressent le président libanais Joseph Aoun de désarmer la milice. « Le Hezbollah a un agenda distinct du gouvernement libanais », martèle-t-il, notant que la rupture du corridor d’approvisionnement iranien via la Syrie, désormais contrôlée par des salafistes, n’a pas brisé sa résilience. Khalloul appelle les Libanais, y compris les chiites, à faire pression pour un désarmement diplomatique : « Dès que le Hezbollah rendra les armes, Israël se retirera, permettant la reconstruction et la prospérité. » Cette intervention souligne l’urgence d’une solution régionale face à un groupe terroriste qui « appauvrit sa propre population » tout en menaçant la stabilité.