"Je souhaiterais négocier avec Israël à Tel-Aviv", déclare un responsable libanais

Le représentant libanais au sein du comité de surveillance du cessez-le-feu, Simon Karam, a déclaré lundi qu'il serait favorable à des négociations directes avec Israël, une déclaration inédite qui marque un tournant potentiel dans les relations entre les deux pays officiellement en état de guerre.

"Si je recevais un mandat du président libanais Joseph Aoun, du président du Parlement Nabih Berri et du Premier ministre Nawaf Salam, j'irais négocier directement avec Israël, non pas à Ras al-Naqoura mais à Tel-Aviv", a affirmé Karam dans une interview accordée à un média libanais. Il a toutefois précisé qu'il n'existait pas encore d'intention officielle à Beyrouth d'entamer de telles négociations politiques.

Nommé à son poste en décembre 2025, Karam a révélé que le Liban avait reçu une notification préliminaire fixant la prochaine réunion du comité de surveillance au 25 février, tout en soulignant que cette date n'était pas définitive et que l'identité des participants restait incertaine.

Ces déclarations interviennent alors que les médias locaux rapportent que Washington exercerait des pressions sur Beyrouth pour conclure un accord politique avec Israël. Les États-Unis suggéreraient de suspendre les activités du comité de surveillance actuel et de créer une nouvelle commission à caractère civil, axée sur des négociations directes avec l'État hébreu.

Selon le quotidien koweïtien Al-Anba, citant une source proche d'une autorité officielle libanaise, Israël pousse également le Liban à engager des pourparlers directs, soit par l'intermédiaire d'un médiateur, soit sous les auspices d'un pays tiers. D'après cette source, Israël souhaiterait désigner un ministre pour des rencontres directes dans un pays tiers, Chypre étant évoquée comme lieu possible.

Alors que les discussions sur des négociations directes gagnent du terrain, les frappes de l'armée de l'air israélienne contre des cibles du Hezbollah se poursuivent à travers le Liban. Le ministère libanais des Affaires étrangères a déposé une plainte auprès de l'ONU contre Israël, appelant à la mise en œuvre de la résolution 1701 et dénonçant la "violation continue de la souveraineté libanaise".

Cette ouverture diplomatique, bien que conditionnelle et non officielle, représente néanmoins un changement de ton significatif dans un pays où toute normalisation avec Israël demeure un sujet ultrasensible, particulièrement au sein des communautés pro-Hezbollah.