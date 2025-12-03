Jérusalem alerte Washington sur un risque d’escalade au Liban face au renforcement du Hezbollah

Israël se prépare à une escalade sur la frontière nord, estimant que le Hezbollah poursuit son renforcement militaire au Liban, rapporte la chaîne Kan. Selon ces informations, des responsables israéliens ont présenté à l’envoyée américaine Morgan Ortagus de nouveaux éléments attestant de la consolidation continue de l’organisation chiite. Ils ont averti que toute avancée supplémentaire pourrait entraîner une riposte de Tsahal.

Arrivée mardi en Israël, l'envoyée spéciale du président Donald Trump pour le Liban, a entamé une série d’entretiens avec de hauts responsables politiques et sécuritaires, parmi lesquels le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef du renseignement militaire, le général de division Shlomi Binder. Ces réunions s’inscrivent dans les efforts américains pour prévenir une dégradation de la situation au nord d’Israël et pour maintenir le respect du cessez-le-feu en vigueur. Pour rappel, les Etats-Unis ont donné jusqu'à la fin décembre au Liban pour désarmer le Hezbollah, dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et l'organisation terroriste en novembre 2024.

Malgré ces injonctions, les responsables israéliens ont présenté à Morgani Ortagus des renseignements récents montrant, selon eux, que le Hezbollah poursuit la reconstruction de ses capacités militaires en violation des accords existants. Ils affirment par ailleurs que l’armée libanaise est dans l’incapacité de faire respecter ces engagements.

Avant ces réunions, Morgan Ortagus s’était entretenue avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar. Celui-ci a mis en garde contre une montée en puissance accélérée du Hezbollah : « L’organisation terroriste s’arme bien plus vite qu’elle ne se désarme. Le gouvernement libanais en porte la responsabilité. Des fonds transitent également de l’Iran vers le Hezbollah via la Turquie. Cela doit cesser », a-t-il déclaré.

Au Liban, le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, rapporte que le comité de supervision du cessez-le-feu devait se réunir mercredi en présence de l’envoyée américaine. Selon le journal, le président Joseph Aoun informera officiellement Morgan Ortagus que le Liban a désigné Paul Salem, président du Middle East Institute à Washington, comme représentant dans les négociations. Celui-ci devrait entamer un dialogue avec un émissaire israélien sous médiation américaine.

Dans le cadre de ces efforts diplomatiques, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, Mike Walz, est attendu en Israël la semaine prochaine. S'exprimant lors de la conférence Israel Hayom à New York, Walz a réaffirmé la position américaine sur le Hezbollah : « Ils doivent désarmer et rester désarmés. Ce sera difficile et complexe. Il y aura des progrès et des reculs, mais l’opportunité est immense. Israël a le droit de se défendre. Le président et son administration veulent la paix, mais si des mesures difficiles doivent être prises, elles le seront. »