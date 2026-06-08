"Jérusalem sera à nous", affirme un ministre turc

De nouvelles tensions diplomatiques ont éclaté entre Israël et la Turquie après des déclarations du ministre turc de l’Intérieur, Mustafa Çiftçi, affirmant que Jérusalem reviendrait un jour sous souveraineté turque.

Lors d’un rassemblement du parti au pouvoir dans la province de Çorum, le ministre a déclaré qu’après la « libération » de Damas, d’Alep et du Haut-Karabakh, la Turquie verrait également la « libération de Jérusalem ». Il a ajouté qu’il avait longtemps prié pour pouvoir servir un jour comme gouverneur de Jérusalem et s’est dit convaincu que ce moment finirait par arriver.

Mustafa Çiftçi a également affirmé que les territoires autrefois contrôlés par l’Empire ottoman reviendraient à la Turquie, tout en saluant le président turc Recep Tayyip Erdoğan comme un « dirigeant mondial ».

Après plusieurs heures de silence, le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement réagi. Dans un communiqué, il a rappelé que « l’Empire ottoman corrompu a disparu pour toujours » et affirmé que Jérusalem resterait « la capitale éternelle d’Israël ».

https://x.com/i/web/status/2063656508458516779 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a lui aussi dénoncé les propos du responsable turc. Il a souligné que Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3.000 ans et qu’elle demeurera la capitale d’Israël. Il a affirmé que l’État hébreu est une nation forte capable de se défendre face à toute menace.

Israel Katz a également affirmé que l’Empire ottoman évoqué par Mustafa Çiftçi et par le président Erdogan « s’est effondré et ne reviendra jamais ». Il a accusé les dirigeants turcs de s’éloigner de l’héritage du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk.