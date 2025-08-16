"Jolani dehors" : manifestation druze contre le régime islamiste à Soueïda

Articles recommandés -

Une importante manifestation s’est tenue samedi dans la ville druze de Soueïda, au sud de la Syrie, sur fond de quasi-blocus imposé par le pouvoir islamiste local. Des centaines de manifestants ont brandi des drapeaux druzes mais aussi israéliens, réclamant l’« autodétermination » de la région et dénonçant l’autorité d’Ahmad al-Charaa, dit al-Jolani, chef du courant islamiste.

Les slogans entendus dans les rues étaient sans équivoque : « Soueïda libre, libre », « Nous voulons l’indépendance » ou encore « Al-Jolani dehors ». Les orateurs qui se sont succédé à la tribune ont appelé à l’ouverture des points de passage bloqués par le régime et à l’expulsion du gouverneur régional Mustafa Bakkour, qualifié de « traître et espion ».

Cette mobilisation survient alors que les routes reliant le gouvernorat à Damas et à Deraa sont fermées, renforçant l’isolement de la communauté druze. Le mois dernier, de violents affrontements avaient déjà opposé des groupes druzes à des bédouins ainsi qu’aux forces islamistes, faisant plusieurs dizaines de victimes dans un massacre qui a choqué la région.

En s’affichant ouvertement contre l’autorité d’al-Jolani et en brandissant des symboles israéliens, les manifestants de Soueïda envoient un message de défi clair au pouvoir islamiste et réclament un avenir détaché de Damas.