Jordanie : 16 personnes arrêtées pour complot visant à déstabiliser le pays

La Jordanie a annoncé mardi après-midi avoir déjoué des complots visant à "porter atteinte à la sécurité nationale et à créer le chaos dans le pays". Le communiqué jordanien indique que l'État a arrêté 16 personnes soupçonnées de fabrication de missiles, d'utilisation d'équipements locaux et d'équipements introduits en contrebande de l'étranger et de possession d'explosifs.

Selon un reportage de la télévision jordanienne, les détenus ont été capturés après une longue surveillance qui a duré à partir de 2021. D'après les informations relayées, les complots visant à déstabiliser le pays comprenaient, outre la production de missiles, un projet de production de drones et le recrutement et la formation d'éléments en Jordanie et à l'étranger.

Le porte-parole du gouvernement jordanien, Mohammed al-Momani, a tenu une conférence de presse peu après l'annonce de ces arrestations. Il a déclaré qu'il s'agissait de groupes différents qui opéraient séparément et que les accusations portées contre eux incluaient la production de roquettes à courte portée de 3 à 5 kilomètres. L'une des cellules avait installé deux entrepôts, dont l'un contenait des pièces secrètes où étaient stockés des missiles.

Quatre des suspects sont impliqués dans un projet de production de drones avec l'aide de tiers, et certains étaient impliqués dans le recrutement direct de complices a-t-il ajouté. Selon Reuters, certains des agents avaient été formés au Liban, et les Frères musulmans seraient également impliqués dans le complot.